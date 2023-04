Sognare topi | interpretazione psicologica e curiosità

Leggi su milano-notizie

(Di domenica 2 aprile 2023)dei roditori, o meglio ancora dei topolini, presenti all’interno della propria abitazione, può assumere differenti interpretazioni in base alla colorazione del roditore e alle azioni che esso compie. Di seguito, verranno esaminati i sogni più comuni e il loro significato psicologico. Innanzitutto, è possibile affermare che l’apparizione del topo nei sogni può essere interpretata come una manifestazione delle nostre paure o ansie. Il topo, infatti, è comunemente associato ad una sensazione di repulsione e disgusto che, proiettata nei nostri sogni, può indicare la paura di non riuscire a superare un ostacolo o un limite, o la preoccupazione di non essere in grado di gestire determinate situazioni. Analogamente a come, nella realtà, il topo corrode oggetti e materiali, nel sogno il topo diventa il “roditore dell’anima”, una metafora per le ansie o i turbamenti che ...