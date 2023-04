Softball, Serie A1 2023: Saronno comincia con una doppia vittoria. Bene Forlì, Bollate e Caronno (Di domenica 2 aprile 2023) Parte con una vittoria la stagione di Saronno. Le Campionesse d’Italia in carica hanno infatti vinto il primo doppio confronto della Serie A1 2023 di Softball, regolando tra le mura amiche Collecchio con il risultato di 1-5 e 0-10. Una gara-1 iniziata con il freno a mano quello delle padrone di casa, abili comunque a smuovere le sorti dell’incontro nella terza ripresa marcando due punti, per poi prendere il largo nella quinta mettendo a referto tre sigilli. Al sesto turno arriverà invece l’unico squillo di Collecchio. Completamente senza storia invece gara-2, contrassegnata da un big inning inaugurale dove Saronno ha siglato ben otto punti, auentando poi di due unità nel quarto e ultimo round. Non sbaglia neanche Forlì che, curiosamente, si è imposta di misura in ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Parte con unala stagione di. Le Campionesse d’Italia in carica hanno infatti vinto il primo doppio confronto dellaA1di, regolando tra le mura amiche Collecchio con il risultato di 1-5 e 0-10. Una gara-1 iniziata con il freno a mano quello delle padrone di casa, abili comunque a smuovere le sorti dell’incontro nella terza ripresa marcando due punti, per poi prendere il largo nella quinta mettendo a referto tre sigilli. Al sesto turno arriverà invece l’unico squillo di Collecchio. Completamente senza storia invece gara-2, contrassegnata da un big inning inaugurale doveha siglato ben otto punti, auentando poi di due unità nel quarto e ultimo round. Non sbaglia neancheche, curiosamente, si è imposta di misura in ...

