Softball, Serie A 2023: anche Pianoro firma la doppietta regolando la Taurus Donati (Di domenica 2 aprile 2023) Pianoro si aggiunge al club delle doppiette. Dopo Saronno, Forlì, Bollate e Caronno anche la compagine emiliana ha vinto le prime due sfide del Campionato di Serie A1 2023 di Softball, regolando nel derby la Taurus Donati di Parma con i risultati di 10-3 ed 8-1. Due sentenze molto nette. In gara-1 le ragazze di Calixtro Soca Miyar hanno confezionato una sinfonia di valide da extrabase, tra cui si conta un fuoricampo interno di Brandi e un fuoricampo da tre punti di Nolan che con un doppio chiude di fatto la partita per manifesta superiorità. Più particolare invece gara-2, tormentata da continui rinvii dettati dalla pioggia. Tra un’interruzione e l’altra le due squadre si trovano nella quarta ripresa con il risultato di 1-1. Sarà dunque un super quinto ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)si aggiunge al club delle doppiette. Dopo Saronno, Forlì, Bollate e Caronnola compagine emiliana ha vinto le prime due sfide del Campionato diA1dinel derby ladi Parma con i risultati di 10-3 ed 8-1. Due sentenze molto nette. In gara-1 le ragazze di Calixtro Soca Miyar hanno confezionato una sinfonia di valide da extrabase, tra cui si conta un fuoricampo interno di Brandi e un fuoricampo da tre punti di Nolan che con un doppio chiude di fatto la partita per manifesta superiorità. Più particolare invece gara-2, tormentata da continui rinvii dettati dalla pioggia. Tra un’interruzione e l’altra le due squadre si trovano nella quarta ripresa con il risultato di 1-1. Sarà dunque un super quinto ...

