SOCIAL CALCIO – Inter, il pensiero dei tifosi su Inzaghi divide. Le reazioni sul web (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la sconfitta dell'Inter di ieri sera contro la Fiorentina, il pensiero dei tifosi su un eventuale esonero di Inzaghi divide: c'è chi lo vuole ancora sulla panchina fino a fine stagione e ce ne sono altri che vorrebbero l'esonero immediato. Ecco le reazioni dei supporters nerazzurri. Ma non è colpa di Inzaghi. Lukaku in quel momento stava pensando che presto tornerà alla sua squadra del cuore. Per un Lukaku così: SPEREM !! ? https://t.co/wMVQwiDfMJ— vivaInter (@AurelioSodo) April 2, 2023 Simone Inzaghi è un ...

