Siria: 5 soldati feriti nel terzo raid in pochi giorni

Cinque soldati siriani sono rimasti feriti dopo la mezzanotte ora locale in un attacco aereo attribuito a Israele vicino a Homs, nella Siria centrale: lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale siriana.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Siria, 5 soldati feriti nel terzo raid in pochi giorni #Siria #2aprile - andreastoolbox : Siria: 5 soldati feriti nel terzo raid in pochi giorni #5 #Siria: #soldati #nel #feriti ??????? - News24_it : Siria: 5 soldati feriti nel terzo raid in pochi giorni - AdornatoAntonio : RT @Ecatetriformis: ?'5 soldati USA sono stati feriti in quell'attacco. Se non ci sono soldati USA in Siria, come hanno potuto essere ferit… - vam237 : RT @Ecatetriformis: ?'5 soldati USA sono stati feriti in quell'attacco. Se non ci sono soldati USA in Siria, come hanno potuto essere ferit… -

