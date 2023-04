Sintesi e gol della partita Celta-Almería 2-2 della 27ª giornata

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 aprile 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 04/02/2023 In onda alle 16:53 CEST Ilha perso un’occasione imbattibile per agganciarsi definitivamente alla lotta per l’Europaavvincente che Iago Aspas è riuscito a sbilanciare all’ultimo respiro, con una botta sul palo L’continua a non vincere in casa dopo aver pareggiato 2-2 questa domenica nella visita a Balaídos, dove ilha perso un’occasione imbattibile per appassionarsi alla lotta per l’Europa, in unaentusiasmante che è riuscito a sbilanciare Iago Aspas all’ultimo respiro con un tiro spettacolare che si è schiantato sul palo. SCHEDA DATI Lega Santander cel ALM FORMAZIONI vigore celtico Villar; Hugo Mallo, Aidoo, ...