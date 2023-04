Sinner si arrende in finale a Medvedev | Miami è del russo

(Di domenica 2 aprile 2023) Appuntamento con la gloria rimandato. La corsa di Jannik, nel Masters 1000 di, si ferma incontro Daniilche si conferma una vera e propria bestia nera per il nostro. Iltrionfa in Florida imponendosi per 7-5, 6-3...

