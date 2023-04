Sinner si arrende ancora a Medvedev | rivivi la diretta della finale di Miami

(Di domenica 2 aprile 2023)(STATI UNITI) - Niente da fare per Jannik, che nelladell' Open di, sial tabùrinviandol'appuntamento con il primo successo in un Masters 1000 .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoPolitics : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - cescoiadaresta : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - olimpico74 : RT @giomalago: Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e interpretat… - Daniele20052013 : #ATPMiami #Sinner a Miami si arrende in finale a #Medvedev (in due set 5-7 3-6), ma è n.9 al mondo - giomalago : Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e in… -

MIAMI (STATI UNITI) - Niente da fare per Jannik, che nella finale dell' Open di Miami , sial tabù Medvedev rinviando ancora l'appuntamento con il primo successo in un Masters 1000 . Nonostante la sconfitta però, l'azzurro ...A fine partita lo stessoha ammesso di "non aver potuto giocare al meglio", spiegando di "non essersi svegliato bene". Da domani Medvedev salirà al gradino numero 4 della classifica ...L'azzurro sconfitto 7 - 5, 6 - 3, ma torna in top - 10 ed è 4° nella Race per ...

Miami Open, Sinner si arrende in finale a Medvedev in due set Open

Jannik Sinner ha perso la Finale del Masters 1000, venendo sconfitto da Daniil Medvedev in due rapidi set. Il tennista italiano non è riuscito nell’impresa di battere il russo, dopo che in semifinale ...Le cinque sconfitte già subite in carriera non erano di buon auspicio. A tenere viva la speranza c'era stata la vittoria-show su Alcaraz. Ma non è bastata, perché per ...