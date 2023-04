Sinner si arrende a Medvedev: sfuma il sogno del trionfo al Miami Open (Di domenica 2 aprile 2023) Miami – Jannik Sinner sconfitto in finale all’Atp Masters 1000 di Miami. Il 21enne azzurro, testa di serie numero 10, si arrende al russo Daniil Medvedev, numero 4 del tabellone, che si impone per 7-5, 6-3 in 1h 35?. Sinner, protagonista di un eccellente stagione sul cemento americano, deve rinviare ancora l’appuntamento con l’ottavo titolo della carriera. Il Match – Sinner rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance di Medvedev conservando il primo turno di battuta (1-1). L’Azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L’equilibrio domina fino al 6-5 per ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 aprile 2023)– Janniksconfitto in finale all’Atp Masters 1000 di. Il 21enne azzurro, testa di serie numero 10, sial russo Daniil, numero 4 del tabellone, che si impone per 7-5, 6-3 in 1h 35?., protagonista di un eccellente stagione sul cemento americano, deve rinviare ancora l’appuntamento con l’ottavo titolo della carriera. Il Match –rischia di cedere subito il servizio, ma annulla la chance diconservando il primo turno di battuta (1-1). L’Azzurro mette la freccia nel quinto game, sfruttando la quinta palla break complessiva concessa dal rivale impreciso al servizio (3 doppi falli in avvio). Subito, però, restituisce il favore: controbreak e 3-3. L’equilibrio domina fino al 6-5 per ...

