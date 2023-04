Sinner, pochi rimpianti contro un solido Medvedev: la sconfitta in finale non cancella un grande torneo (Di domenica 2 aprile 2023) La sconfitta fa male, ma il bilancio del Masters 1000 di Miami è più che positivo per Jannik Sinner. In Florida, il tennista azzurro si è arreso in finale solo a Daniil Medvedev, rimandando l’appuntamento con il primo titolo importante della carriera. Cercare alibi non serve, visto una sconfitta in finale sarà sempre amara e deludente, specialmente a certi livelli. Una panoramica più ampia del torneo e della stagione dell’azzurro dimostra tuttavia che non c’è da preoccuparsi e che la vittoria arriverà. HIGHLIGHTS Sinner-Medvedev Daniil Medvedev si conferma dunque la bestia nera di Sinner e conquista la sesta vittoria in altrettanti precedenti a livello Atp. Un successo arrivato al termine di una ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Lafa male, ma il bilancio del Masters 1000 di Miami è più che positivo per Jannik. In Florida, il tennista azzurro si è arreso insolo a Daniil, rimandando l’appuntamento con il primo titolo importante della carriera. Cercare alibi non serve, visto unainsarà sempre amara e deludente, specialmente a certi livelli. Una panoramica più ampia dele della stagione dell’azzurro dimostra tuttavia che non c’è da preoccuparsi e che la vittoria arriverà. HIGHLIGHTSDaniilsi conferma dunque la bestia nera die conquista la sesta vittoria in altrettanti precedenti a livello Atp. Un successo arrivato al termine di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : DUE SETTIMANE DOPO ?? Alcaraz e Sinner si sfidano questa notte all'una per la finale del #MiamiOpen, a pochi giorni… - sportface2016 : #Sinner, pochi rimpianti contro un solido #Medvedev: la sconfitta in finale non cancella un grande #MiamiOpen - guich76 : @pazzamentejuve Medvedev è un giocatore difficile da battere. Solido come pochi... Ci sta che Sinner non riesca a… - enricomazzoleni : @_ThousandN Sinner e’ scoppiato. E Medvedev e’ il giocatore non adatto alle sue corde. A dire il vero per le corde… - alessandro_cant : C'è poco da fare il russo è un atleta come pochi corre da una parte all'altra e le prende tutte #sinnermedvedev #Sinner #MiamiOpen -