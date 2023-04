Sinner, “non sono stato abbastanza lungimirante”: la profezia del primo allenatore (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner ha iniziato alla grande il 2023 e presto si giocherà la finale dell’ATP di Miami dopo aver battuto Alcaraz: la previsione dell’allenatore. Uno a Uno e palla al centro. In questo inizio 2023 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati due volte, la prima a Indian Welles e la seconda all’Open di Miami proprio questa notte. Il primo confronto è andato al fenomeno spagnolo, mentre la notte tra il 31 marzo e l’1 aprile il nostro è riuscito a vincere di testa, rimontando il primo set perso con grinta, classe e caparbietà. Il primo allenatore di Sinner fa una previsione incoraggiante – Ansa Foto – Grantennistoscana.itIn seguito alla sconfitta di Indian Welles, in tanti avevano criticato Sinner e c’era ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 2 aprile 2023) Jannikha iniziato alla grande il 2023 e presto si giocherà la finale dell’ATP di Miami dopo aver battuto Alcaraz: la previsione dell’. Uno a Uno e palla al centro. In questo inizio 2023 Jannike Carlos Alcaraz siaffrontati due volte, la prima a Indian Welles e la seconda all’Open di Miami proprio questa notte. Ilconfronto è andato al fenomeno spagnolo, mentre la notte tra il 31 marzo e l’1 aprile il nostro è riuscito a vincere di testa, rimontando ilset perso con grinta, classe e caparbietà. Ildifa una previsione incoraggiante – Ansa Foto – Grantennistoscana.itIn seguito alla sconfitta di Indian Welles, in tanti avevano criticatoe c’era ...

