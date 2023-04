Sinner-Medvedev stasera in tv, Finale ATP Miami 2023: orario esatto, programma, streaming (Di domenica 2 aprile 2023) Il grande giorno è ormai arrivato. Dopo la magnifica vittoria in semiFinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, quest’oggi Jannik Sinner giocherà la Finale del Masters 1000 di Miami. Tra l’altoatesino e il titolo ci sarà il russo Daniil Medvedev (n.5 al mondo), avversario mai battuto nei primi cinque precedenti. La Finale sarà alle ore 19:00 all’Hard Rock Stadium di Miami (Stati Uniti). Il match di questa sera si preannuncia davvero spettacolare. Per Sinner battere questo Medvedev non sarà per niente facile (il russo finora ha perso solo un set in questo torneo, nella semiFinale contro il connazionale Karen Khachanov), ma dopo quanto visto contro Alcaraz ora tutto sembra maggiormente possibile. Ricordiamo che il nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Il grande giorno è ormai arrivato. Dopo la magnifica vittoria in semicontro lo spagnolo Carlos Alcaraz, quest’oggi Jannikgiocherà ladel Masters 1000 di. Tra l’altoatesino e il titolo ci sarà il russo Daniil(n.5 al mondo), avversario mai battuto nei primi cinque precedenti. Lasarà alle ore 19:00 all’Hard Rock Stadium di(Stati Uniti). Il match di questa sera si preannuncia davvero spettacolare. Perbattere questonon sarà per niente facile (il russo finora ha perso solo un set in questo torneo, nella semicontro il connazionale Karen Khachanov), ma dopo quanto visto contro Alcaraz ora tutto sembra maggiormente possibile. Ricordiamo che il nostro ...

