Sinner-Medvedev oggi, orario e tv Finale ATP Miami: programma, guida SKY e Supertennis (Di domenica 2 aprile 2023) oggi, domenica 2 aprile, andrà in scena la Finale del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev. L’altoatesino, dopo aver sconfitto il n.1 del mondo Carlos Alcaraz, affronterà Medvedev e spera di sfatare il tabù dal momento che non ha mai battuto il nativo di Mosca nei cinque precedenti, ultimo dei quali andato in scena alcune settimane fa a Rotterdam. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Medvedev DALLE 19.00 Le caratteristiche di gioco di Sinner, infatti, sono tali da non mettere in grande difficoltà Medvedev, per quanto si è visto negli incontri passati. Jannik, per questo, dovrà cambiare qualcosa per trovare delle soluzioni e scardinare il grande tennis difensivo del suo avversario. La partita contro ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023), domenica 2 aprile, andrà in scena ladel Masters1000 ditra Jannike il russo Daniil. L’altoatesino, dopo aver sconfitto il n.1 del mondo Carlos Alcaraz, affronteràe spera di sfatare il tabù dal momento che non ha mai battuto il nativo di Mosca nei cinque precedenti, ultimo dei quali andato in scena alcune settimane fa a Rotterdam. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 19.00 Le caratteristiche di gioco di, infatti, sono tali da non mettere in grande difficoltà, per quanto si è visto negli incontri passati. Jannik, per questo, dovrà cambiare qualcosa per trovare delle soluzioni e scardinare il grande tennis difensivo del suo avversario. La partita contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - lorenzofares : #MiamiOpen ??, ore 19. La finale. Jannik #Sinner ???? vs Daniil Medvedev Un tabù da sfatare e un #atp1000 da conquis… - Peoplekeyk : RT @LaVeritaWeb: L’Ice man italiano annichilisce il numero uno al mondo e si prepara alla finale di Miami contro Daniil Medvedev di questa… - LaVeritaWeb : L’Ice man italiano annichilisce il numero uno al mondo e si prepara alla finale di Miami contro Daniil Medvedev di… -