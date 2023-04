Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale maschile del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). I due si ritrovano faccia a faccia a poche settimane da Rotterdam, dove il russo ha vinto in tre set l’ultimo atto contro il giovane altoatesino. Quest’ultimo, reduce dalla battaglia in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, proverà ad aggiudicarsi il primo titolo della carriera in un evento di questa caratura. In Florida era già arrivato in finale nel 2021, quando fu costretto a cedere in due set di fronte al bombardiere polacco Hubert Hurkacz. Il bilancio degli scontri diretti non è incoraggiante per Sinner, in svantaggio per 5-0 nei confronti del campione sovietico. Il numero cinque del mondo ha sempre rappresentato un duro ostacolo per ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Jannikse la vedrà contro Daniilnella finale maschile deldi(cemento outdoor). I due si ritrovano faccia a faccia a poche settimane da Rotterdam, dove il russo ha vinto in tre set l’ultimo atto contro il giovane altoatesino. Quest’ultimo, reduce dalla battaglia in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, proverà ad aggiudicarsi il primo titolo della carriera in un evento di questa caratura. In Florida era già arrivato in finale nel 2021, quando fu costretto a cedere in due set di fronte al bombardiere polacco Hubert Hurkacz. Il bilancio degli scontri diretti non è incoraggiante per, in svantaggio per 5-0 nei confronti del campione sovietico. Il numero cinque del mondo ha sempre rappresentato un duro ostacolo per ...

