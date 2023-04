Sinner-Medvedev, a che ora e dove seguire la finale. A Miami l’altoatesino vuole scrivere la storia (Di domenica 2 aprile 2023) Jannik Sinner è a caccia del suo primo titolo in un Masters 1000. Miami è una delle tappe del circuito preferite dall’altoatesino, come testimonia l’edizione del 2021, in cui venne sconfitto in finale da Hubert Hurkacz. Stavolta, in finale troverà Daniil Medvedev, testa di serie numero 5 dei ranking Atp, che si è aggiudicato la finale battendo in 3 set il connazionale Karen Khachanov. Il russo è un avversario scomodo per Sinner, il quale ha sempre perso nei loro 5 match in carriera. Solo 3 set in 5 partite per Sinner, che deve trovare un modo per scardinare il gioco del russo. L’ultima volta i due si sono incontrati in Olanda, in occasione della finale del torneo Atp 500 di Rotterdam, con il trionfo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Jannikè a caccia del suo primo titolo in un Masters 1000.è una delle tappe del circuito preferite dal, come testimonia l’edizione del 2021, in cui venne sconfitto inda Hubert Hurkacz. Stavolta, introverà Daniil, testa di serie numero 5 dei ranking Atp, che si è aggiudicato labattendo in 3 set il connazionale Karen Khachanov. Il russo è un avversario scomodo per, il quale ha sempre perso nei loro 5 match in carriera. Solo 3 set in 5 partite per, che deve trovare un modo per scardinare il gioco del russo. L’ultima volta i due si sono incontrati in Olanda, in occasione delladel torneo Atp 500 di Rotterdam, con il trionfo di ...

