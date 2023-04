Sinner ko in finale a Miami: ecco quanto ha guadagnato l'azzurro (Di domenica 2 aprile 2023) Miami (USA) - Dopo l'impresa contro il numero uno Carlos Alcaraz in semifinale Jannik Sinner non è riuscito a ripetersi poi contro Daniil Medvedev , che ha sconfitto l'altoatesino in due set nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023)(USA) - Dopo l'impresa contro il numero uno Carlos Alcaraz in semiJanniknon è riuscito a ripetersi poi contro Daniil Medvedev , che ha sconfitto l'altoatesino in due set nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner si prende la rivincita su Carlos #Alcaraz e torna in finale a Miami al termine di una partita intens… - vavole : @Ilu_MIA Mi permetto di aggiungere la sconfitta di Sinner a Miami. Domenica orribile, ma sto soffrendo tantissimo p… - Moixus1970 : RT @livetennisit: Jannik SInner dopo la sconfitta nel torneo di Miami: “Oggi purtroppo non ho potuto giocare al meglio”. Medvedev “grazie a… -