Sinner ko in 2 set con Medvedev in finale (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Niente da fare per Jannick Sinner: per la seconda volta gli sfugge la finale del torneo Atp 1000 di Miami. L'altoatesino sconfitto nettamente (molto più di quanto non dica il risultato) 7-5 6-3 dal russo Daniil Medvedev. Si consola sapendo che da lunedì sarà il numero 9 del mondo. Dopo la strepitosa partita di oltre tre ore vinta in semifinale con Carlos Alcaraz, oggi l'azzurro è calato nettamente soprattutto dal punto di vista fisico. Il torneo Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un'ora e mezza. Sul cemento dell'Hard Rock Stadium, Sinner ha ceduto di fronte al russo mostrando un calo fisico dal 5 pari del primo set. È il sesto ko per Sinner in altrettanti confronti ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Niente da fare per Jannick: per la seconda volta gli sfugge la finale del torneo Atp 1000 di Miami. L'altoatesino sconfitto nettamente (molto più di quanto non dica il risultato) 7-5 6-3 dal russo Daniil. Si consola sapendo che da lunedì sarà il numero 9 del mondo. Dopo la strepitosa partita di oltre tre ore vinta in semifinale con Carlos Alcaraz, oggi l'azzurro è calato nettamente soprattutto dal punto di vista fisico. Il torneo Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniilin poco più di un'ora e mezza. Sul cemento dell'Hard Rock Stadium,ha ceduto di fronte al russo mostrando un calo fisico dal 5 pari del primo set. È il sesto ko perin altrettanti confronti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - Eurosport_IT : Finisce in finale il sogno di Sinner, a Miami vince Medvedev in due set: Jannik sei stato grande comunque ??… - FBiasin : Alla fine del primo set il pensiero era comune: “Non c’è niente da fare, #Sinner è forte ma #Alcaraz è su un altro… - ilbomba_ : RT @realvarriale: Niente fa fare per #Sinner. Svuotato di energie e ulteriormente prosciugato dal palleggio asfissiante di #Medvedev il n.1… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Finisce in finale il sogno di Sinner, a Miami vince Medvedev in due set: Jannik sei stato grande comunque ?? #MiamiOpen |… -