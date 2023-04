Sinner ha assimilato l’etica del lavoro col biberon CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 aprile 2023) “Un anno fa il suo problema erano le vesciche, oggi Jannikè il problema degli altri. Come si cambia, in dodici mesi, per non morire”. Sul Corriere della Sera, Gaia Piccardi celebra Jannik, che con la strepitosa vittoria sul n.1 Carlos Alcaraz nella semifinale di Miami, torna top 10 (due mesi fa era n.17), si piazza al n.4 della Race che deciderà gli otto delle Atp Finals a Torino e, se oggi batte Medvedev, sale al n.6, miglior ranking. Eppure, appena un anno fa, il 30 marzo 2022,abbandonava Miami zoppicante e tra i fischi dopo cinque game con l’argentino Cerundolo. E non sarebbe neppure stato l’ultimo infortunio in stagione. “L’evoluzione dicontinua. È la curva di crescita progressiva, senza picchi e sprofondi, a colpire. Dietro c’è unquotidiano meticoloso, mirato ...