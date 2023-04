Sindrome del cuore spezzato | in Nuova Zelanda si cura il mal d’amore

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 2 aprile 2023) Delusioni? Patimenti amorosi? Chi non ha bevuto da quell’amaro calice in giovane età? Niente paura. Dalladelsi può guarire? Si, o almeno, ci si può provare, anche quando la fine di un amore brucia come non mai. In, proprio per aiutare chi ha ila pezzi dopo la fine di una relazione, è stata lanciata una campagna pubblicitaria che si chiama Love Better, supportata dal ministero dello Sviluppo Sociale e da Youthline, che ha ottenuto milioni di dollari di finanziamenti. L’obiettivo è quello di aiutare i più giovani, soprattutto quelli nella fascia 12- 24, a reperire gli strumenti necessari per superare una rottura, senza che le sue conseguenze sulla salute mentale influiscano negativamente sulle altre relazioni o ...