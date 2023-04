Simone Inzaghi | destino segnato L’Inter riflette sul nuovo tecnico anche per questa stagione

(Di domenica 2 aprile 2023) La terza sconfitta consecutiva in campionato maturata contro la Fiorentina, la quarta in cinque partite e la decima complessiva, ha aperto una serie di riflessioni in casa Inter suldisulla panchina nerazzurra, già a partire da, infatti, in attesa che si completino le gare delle dirette rivali, si trova ora con una concorrente in più: con il successo sul Verona, ora la Juventus è a soli 6 punti dai milanesi, indipendentemente dal discorso penalizzazione. Una situazione che, sommato al passaggio del turno tutt’altro che convincente contro il Porto in Champions League, hanno aperto una serie di riflessioni alno del club del presidente Steven Zhang. Se le chance di una conferma per la prossima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Xtra : Simone Inzaghi… - Angelo046117211 : RT @torovattene: @PandArancio @SerieA @AIA_it Cioè pure queste malefatte per fermare mister Simone Inzaghi E lo criticano pure i rattazzi m… - W1ly_39 : RT @_esegesi_: «Ero molto più arrabbiato dopo la sconfitta contro la Juventus» Simone Inzaghi dopo Inter-Fiorentina 0-1, 10ª sconfitta in… - heyjude_90 : RT @AndreaInterNews: THREAD - La credibilità dell'#Inter unita che, invece, da mesi va in due direzioni diverse - non solo, proprio opposte… - spighettotwc : RT @hortominnesota: Sono tornato giusto in tempo, per dare il mio totale sostegno a Simone Inzaghi, un grande allenatore incompreso che dov… -

Una sosta che , anzi, a dispetto di quanto si dica, sembrava aver rivitalizzato uno di coloro che doveva essere tra gli uomini simbolo dell'Inter targata. DIFFERENZA ABISSALE - La ...Mai come stavolta la panchina die a rischio, ma per la prima volta si parla addirittura di esonero. Per l'ex tecnico della Lazio serve un mezzo miracolo per essere confermato l'anno prossimo (servono coppa Italia, ...Archiviata la vittoria casalinga contro il Verona, la Juventus punta la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. In vista della sfida contro l'undici allenato da, i bianconeri sono tornati immediatamente a lavorare al JTC Continassa: come consuetudine dopo ogni gara, i giocatori maggiormente impegnati contro il Verona hanno seguito un programma ...

La terza sconfitta consecutiva in campionato maturata contro la Fiorentina, la quarta in cinque partite e la decima complessiva, ha aperto una serie di riflessioni in casa Inter sul destino di Simone ...INTER INZAGHI - 10 sconfitte in campionato, l'ultima contro la Fiorentina, ed ora anche il piazzamento Champions è a rischio: il futuro di Simone Inzaghi ...