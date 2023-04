Simone Inzaghi affonda: “Meritavamo di più e se Lukaku faceva gol…” (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter di Simone Inzaghi perde con la Fiorentina, rete di Bonaventura, terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri in Serie A. È una Inter irriconoscibile quella delle ultime cinque gare di Serie A, in cui sono arrivate ben 4 sconfitte, di cui 3 consecutive. Praticamente una caduta libera senza nessun atterraggio morbido. L’Inter tracolla come non mai, con un attacco spuntato, un Lukaku impacciato ed incapace di segnare, il caso Skriniar ed uno spogliatoio sempre più complicato da gestire. “Abbiamo perso due partite consecutive in casa – commenta l’allenatore dell’Inter a fine partita -, è normale che ci sia delusione. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. I giocatori hanno fatto il massimo, ma dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni perché abbiamo avuto tante palle gol che andavano sfruttate. A livello di impegno non posso ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter diperde con la Fiorentina, rete di Bonaventura, terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri in Serie A. È una Inter irriconoscibile quella delle ultime cinque gare di Serie A, in cui sono arrivate ben 4 sconfitte, di cui 3 consecutive. Praticamente una caduta libera senza nessun atterraggio morbido. L’Inter tracolla come non mai, con un attacco spuntato, unimpacciato ed incapace di segnare, il caso Skriniar ed uno spogliatoio sempre più complicato da gestire. “Abbiamo perso due partite consecutive in casa – commenta l’allenatore dell’Inter a fine partita -, è normale che ci sia delusione. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. I giocatori hanno fatto il massimo, ma dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni perché abbiamo avuto tante palle gol che andavano sfruttate. A livello di impegno non posso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Xtra : Simone Inzaghi… - il_prof_13 : L'Inter non è nulla di sorprendente. Non lo è perché ha riprodotto lo stesso andamento dell'anno scorso. Perché nei… - inter_calciomer : Parliamoci chiaro l’#Inter ha fatto sei mesi l’anno scorso che aveva una cattiveria figlia di #Conte poi Simone… - Discoretto : Leclerc meno punti di Simone Inzaghi nel 2023. - onlyraspa : RT @AmalaTV_: OdialaTV per la permanenza di Simone Inzaghi -