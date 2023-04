Simeone non è un bomber di scorta, né una controfigura di Osimhen (CorSera) (Di domenica 2 aprile 2023) Il Corriere della Sera si avvicina a Napoli-Milan concentrandosi su Simeone e Giroud, due attaccanti che finora, per le rispettive squadre, hanno segnato gol pesantissimi. Non esattamente due controfigure rispetto a Osimhen e Ibrahimovic. “due centravanti refrattari alle luci della ribalta, inclini piuttosto a mettere sul piatto della bilancia la concretezza. Giroud e Simeone, quelli che badano al peso dei gol che fanno, più che al numero. Non sono bomber di scorta, non lo è soprattutto il francese che ha 11 trofei in bacheca. Né tantomeno sono controfigure di Ibrahimovic e Osimhen (Victor ieri al Tg5 ha detto: «Starò fermo 10-12 giorni, spero di esserci per la Champions»). Con il giusto divario anagrafico e tecnico sono due attaccanti (pensanti) che sbucano da dietro le quinte e alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Il Corriere della Sera si avvicina a Napoli-Milan concentrandosi sue Giroud, due attaccanti che finora, per le rispettive squadre, hanno segnato gol pesantissimi. Non esattamente due controfigure rispetto ae Ibrahimovic. “due centravanti refrattari alle luci della ribalta, inclini piuttosto a mettere sul piatto della bilancia la concretezza. Giroud e, quelli che badano al peso dei gol che fanno, più che al numero. Non sonodi, non lo è soprattutto il francese che ha 11 trofei in bacheca. Né tantomeno sono controfigure di Ibrahimovic e(Victor ieri al Tg5 ha detto: «Starò fermo 10-12 giorni, spero di esserci per la Champions»). Con il giusto divario anagrafico e tecnico sono due attaccanti (pensanti) che sbucano da dietro le quinte e alla ...

