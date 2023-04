Simeone carico per Napoli-Milan | arrivano due messaggi speciale per il Cholito

Leggi su napolipiu

(Di domenica 2 aprile 2023) Giovannigiocheràla prima gara da titolare in Serie A per il giocatore argentino.non ha bisogno di dimostrare di poter essere un attaccante concreto. Ma è chiaro che prendere il posto di Osimhen in un momento così importante per gli azzurri è una bella responsabilità. Ma al giocatore argentino non manca di certo la personalità, lo ha dimostrando con gol decisivi e pesantissimi in Serie A e Champions League.ha già sostituito Osimhen e lo farà anche durante. Ma ilavrà una carica in più. Il Mattino, infatti, scrive che al giocatore sono arrivatispeciali: uno quello del papà Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, ma anche di zia Natalia, sorella del padre che gli fa ...