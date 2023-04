Simeone, 1 gol ogni 73,88 minuti: in Europa solo Haaland fa meglio (CorSport) (Di domenica 2 aprile 2023) Stasera si gioca Napoli-Milan senza Victor Osimhen. Toccherà a Giovanni Simeone guidare l’attacco della squadra di Spalletti. Simeone ha numeri importanti: i suoi gol, finora, sono sempre stati pesanti. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla media gol dell’argentino: è secondo solo a Haaland nei cinque maggiori campionati europei. “Finora, tra campionato e coppe, ne ha realizzati 8 in 591 minuti; una media di uno ogni 73,88 minuti. Una media pazzesca, la seconda dei cinque campionati top d’Europa e inferiore soltanto a quella di Haaland. Dice bene il signor Luciano: lui sa benissimo che mestiere da. Lui è un centravanti vero”. Fu proprio Simeone a risolvere la partita di andata, entrando dalla panchina e giocando ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Stasera si gioca Napoli-Milan senza Victor Osimhen. Toccherà a Giovanniguidare l’attacco della squadra di Spalletti.ha numeri importanti: i suoi gol, finora, sono sempre stati pesanti. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla media gol dell’argentino: è secondonei cinque maggiori campionati europei. “Finora, tra campionato e coppe, ne ha realizzati 8 in 591; una media di uno73,88. Una media pazzesca, la seconda dei cinque campionati top d’e inferiore soltanto a quella di. Dice bene il signor Luciano: lui sa benissimo che mestiere da. Lui è un centravanti vero”. Fu proprioa risolvere la partita di andata, entrando dalla panchina e giocando ...

