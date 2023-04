Sicilia | morto escursionista sul monte San Calogero Caccamo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 2 aprile 2023) Il Soccorso Alpino e Speleologicono e IV Reparto volo della Polizia di Stato in azione a(Palermo) hanno recuperato unsulSan, probabilmente a causa di un infarto.L'uomo, un sessantunenne catanese, faceva parte di un gruppo che era salito fino alla vetta del, alto 1.326 metri, nell'omonima riserva naturale orientata. Poco dopo le 16 ha accusato un malore ed ha perso i sensi. A dare l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112 sono stati i compagni di escursione. Il 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologicono, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio, che a sua volta ha chiesto l'intervento del IV Reparto Volo in forza di un consolidato rapporto di ...