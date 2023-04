Si sente male in casa: bimbo di 5 anni muore in ospedale, disposta l’autopsia (Di domenica 2 aprile 2023) Si è sentito male ed è morto a soli 5 anni in ospedale. La tragedia si è consumata ieri nel viterbese. Per Ismaele Serangeli non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il piccolo viveva con la famiglia a Vallerano, un comune della provincia di Viterbo, ed era in casa quando, improvvisamente, ha accusato un malore poi rivelatosi fatale. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito serie tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Ha un malore nella culla, morto neonato di 21 giorni La tragedia nel viterbese, morto bimbo di 5 anni I fatti sono avvenuti ieri, sabato primo aprile, nel Viterbese. A perdere la vita per un malore improvviso – forse una grave reazione allergica – un bambino di appena cinque anni. Il piccolo nel momento dei fatti era in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Si è sentitoed è morto a soli 5in. La tragedia si è consumata ieri nel viterbese. Per Ismaele Serangeli non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il piccolo viveva con la famiglia a Vallerano, un comune della provincia di Viterbo, ed era inquando, improvvisamente, ha accusato un malore poi rivelatosi fatale. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito serie tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Ha un malore nella culla, morto neonato di 21 giorni La tragedia nel viterbese, mortodi 5I fatti sono avvenuti ieri, sabato primo aprile, nel Viterbese. A perdere la vita per un malore improvviso – forse una grave reazione allergica – un bambino di appena cinque. Il piccolo nel momento dei fatti era in ...

