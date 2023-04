Show del Bologna: 3-0 all'Udinese targato Posch, Moro e Barrow (Di domenica 2 aprile 2023) Lo spareggio per l’ottavo in posto in classifica se lo aggiudica il Bologna . La squadra di Thiago Motta ritrova il successo casalingo, dopo i due punti ottenuti nelle ultime tre giornate rifilando tre... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023) Lo spareggio per l’ottavo in posto in classifica se lo aggiudica il. La squadra di Thiago Motta ritrova il successo casalingo, dopo i due punti ottenuti nelle ultime tre giornate rifilando tre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : SUPER SHOW ON STAGE! Tutti pronti a far 'Furore' con la coppia più bella del mondo? Saranno Rudy Zerbi e Alessandra… - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - LiveNationIT : #AvrilLavigne: informazioni utili per gli show del 23 e 24 aprile a Padova e Milano. Vai su - raccontolaPA : @prevenzione @DataKnightmare @waltervannini Poi c'è l'alternativa del chiudersi a riccio e dire che solo noi faccia… - RedazioneLP : ?? Abbiamo intervistato Jelly & Jam, cinque artisti ironici legati al mondo del jazz. Insieme rappresentano uno swin… -