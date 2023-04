Sgrassatore con le bucce d’arancio: potentissimo e fai da te (Di domenica 2 aprile 2023) Con le bucce di arancia è possibile realizzare uno Sgrassatore, non solo efficace, ma anche profumatissimo. Un’idea geniale, non solo per riciclare i materiali di scarto della frutta, ma anche per pulire ogni superficie, soprattutto quelle in ceramica e acciaio, più delicate rispetto alle altre. Dal piano cottura, al lavello, dal calcare incrostato alle fughe delle piastrelle, basterà una spruzzata di questo detergente fai da te per far rispendere ogni dove. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Sgrassatore con le bucce d’arancio: ecco come procedere Per una casa pulita e un profumo inebriante, procuratevi: arancia, 1 limone, 1 oli essenziali: eucalipto, 3 gocce tea tree oil, 3 gocce aceto di vino bianco, 750 ml flacone spray vuoto e pulito, riciclato, 1 da 750 ml imbuto, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 aprile 2023) Con ledi arancia è possibile realizzare uno, non solo efficace, ma anche profumatissimo. Un’idea geniale, non solo per riciclare i materiali di scarto della frutta, ma anche per pulire ogni superficie, soprattutto quelle in ceramica e acciaio, più delicate rispetto alle altre. Dal piano cottura, al lavello, dal calcare incrostato alle fughe delle piastrelle, basterà una spruzzata di questo detergente fai da te per far rispendere ogni dove. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!con le: ecco come procedere Per una casa pulita e un profumo inebriante, procuratevi: arancia, 1 limone, 1 oli essenziali: eucalipto, 3 gocce tea tree oil, 3 gocce aceto di vino bianco, 750 ml flacone spray vuoto e pulito, riciclato, 1 da 750 ml imbuto, ...

