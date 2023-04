Serie C/girone C 35esima giornata terzo successo (secondo casalingo) del Crotone a guida Zauli con il primo gol stagionale di Crialese. (Di domenica 2 aprile 2023) Crotone 1 Taranto 0 Marcatori: 5° Crialese Crotone (4-2-3-1): Branduani, Crialese, Golemic, Bove, Mogos ( Calapai), Petriccione, Vitale (Carraro), Chirico’ (Kargbo), D’Errico, Tribuzzi (D’Ursi), Gomez (Cernigoi). All. Zauli Taranto (3-5-2): Vannucchi, Boccadamo, Antonini, Formiconi, Bifulco (Rossetti), Provenzano (Nocciolini), Mazza (Labriola), Sciacca, Mastromonaco (Sampirisi), Romano, Tommasini. All. Capuano Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila Ass. Ferdinando Pizzone di Frattamaggiore Giuseppe Casarano di Castellamare di Stabia Quarto giudice a bordo campo: Benito Sacca’ di Messina Ammoniti: Sciacca, Bove, Mazza Angoli: 6 a 4 per il Taranto Recupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 5.064 euro17.784,62 Note: prima dell’avvio del gioco letti i nomi di quanti hanno perso la vita in seguito al ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 aprile 2023)1 Taranto 0 Marcatori: 5°(4-2-3-1): Branduani,, Golemic, Bove, Mogos ( Calapai), Petriccione, Vitale (Carraro), Chirico’ (Kargbo), D’Errico, Tribuzzi (D’Ursi), Gomez (Cernigoi). All.Taranto (3-5-2): Vannucchi, Boccadamo, Antonini, Formiconi, Bifulco (Rossetti), Provenzano (Nocciolini), Mazza (Labriola), Sciacca, Mastromonaco (Sampirisi), Romano, Tommasini. All. Capuano Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila Ass. Ferdinando Pizzone di Frattamaggiore Giuseppe Casarano di Castellamare di Stabia Quarto giudice a bordo campo: Benito Sacca’ di Messina Ammoniti: Sciacca, Bove, Mazza Angoli: 6 a 4 per il Taranto Recupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 5.064 euro17.784,62 Note: prima dell’avvio del gioco letti i nomi di quanti hanno perso la vita in seguito al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Serie C Girone A 1-0 ProVercelli-Arzignano 1-3 Juventus NG-Feralpisalò 0-2 Albinoleffe-Mantova 1-2 Novara-Perg… - GazzettinoL : Serie C Girone B 4-0 Olbia-Alessandria 3-3 Ancona-Carrarese 1-3 Fiorenzuola-Torres 1-1 Cesena-Lucchese 1-0 V.… - GazzettinoL : Serie C Girone C CATANZARO PROMOSSO IN SERIE B 0-4 Giugliano-Catanzaro 0-1 Messina-Foggia 3-1 Monopoli-Latina… - rivieraoggi : Pillole News, Serie D Girone F: il focus sul 29° turno a cura di Antonio Di Salvatore - Siciliasportnew : Serie D Girone I : Gli Highlights di Licata - Sancataldese 2-0 -