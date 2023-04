Serie C 2022 2023 | il Foggia vince | 1-0 a Messina

(Di domenica 2 aprile 2023) Il nuovodi Delio Rossi batte 1-0 ilallo stadio Scoglio e sale a 55 punti in classifica nel girone C diC. Al 21? si accende il match con una doppia occasione per il. Schenetti ci prova prima con una conclusione in area, poi con un’acrobazia, ma in entrambi i casi Fumagalli si supera. Sul ribaltamento di fronte ilsfiora il vantaggio. Balde sfonda sulla sinistra e confeziona un rigore in movimento a Fofana che a botta sicura spara alle stelle. Al 26? arriva l’1-0: Iacoponi è protagonista con una percussione centrale, Frigerio taglia in area e gela Fumagalli con il tiro che vale il primo gol. Ritmi bassi nel corso della ripresa. Dopo un inizio incoraggiante, ilcala e ilinizia a prendere il controllo dei ritmi e del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - AAlciato : I compensi dei club di serie A agli agenti nel 2022 - DiMarzio : #SerieA, quali sono le squadre che utilizzano più giocatori nati dopo il 2000? Ecco la classifica, la #Juventus è i… - sportface2016 : #SerieC 2022/2023, la #Feralpisalò vede la promozione: #JuventusU23 ko 3-1. 0-0 tra #ProPatria e #Pordenone - MatrizSport : Bologna-Udinese 3-0 | Non c’é storia al Dall’Ara: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 -

Il Bologna batte l'Udinese per 3 - 0 nel match valido per la 28esima giornata della- 2023. Gli emiliani si impongono con i gol di Posch (3'), Moro 812') e Barrow (49'). Il successo consente al Bologna di salire a 40 punti e di scavalcare l'Udinese, che rimane a quota 38.Il match valido per la 28ª giornata di/2023 tra Roma e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all'Olimpico) - All'Olimpico, Roma e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 28° giornata ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di/23: pagelle Spezia - Salernitana Le pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Salernitana, valido per la 28ª giornata del campionato di/2023. TOP: Sambia FLOP: Caldara ...

Roma-AC Milan 3-1, Poule Scudetto Serie A Femminile TIM 2022/23 ... AC Milan

Roma Sampdoria streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 2 aprile 2023, alle ore 18 ...Aria di cambiamenti in arrivo in casa AMC per quanto riguarda la serie TV Intervista col vampiro, basata sull'omonimo romanzo di Anne Rice del 1976. Dopo la messa in onda di una sola stagione che è st ...