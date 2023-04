Serie B | LIVE Modena-Cittadella dalle 16 15

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyNowadays : Serie A: Monza-Lazio 0-1 e Spezia-Salernitana 0-0 LIVE. - laziopress : 28° SERIE A | LIVE MONZA-LAZIO 0-1 (13' Pedro) - sportli26181512 : LIVE Monza-Lazio 0-1, gol di Pedro. Sensi di testa sfiora il pari! - sportli26181512 : LIVE Spezia-Salernitana 0-0: Piatek ci prova, Ampadu salva sulla linea - santagata_enzo : Serie A: Monza-Lazio 0-1 e Spezia-Salernitana 0-0 LIVE - Sport - ANSA -

Monza - Lazio 0 - 0 LA DIRETTA Spezia - Salernitana 0 - 0 LA DIRETTA LA VIGILIA "Spero di non trovare la Lazio al 100%: loro saranno molto carichi, noi non abbiamo nulla da perdere". Raffaele ...vedi ancheA, vincono Atalanta e Fiorentina, Juve - Verona 1 - 0. HIGHLIGHTS Le probabili formazioni di Roma - Sampdoria (alle 18) ROMA (3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; Celik, Smalling, ...MONZA - La Lazio vuole volare ancora alto per la Champions League. Dopo il derby vinto e la pausa per le nazionali, ecco l'occasione per rimanere in testa al gruppo che lotta per il quarto posto. Si ...

Serie A: in campo Bologna-Udinese 3-0 LIVE Agenzia ANSA

