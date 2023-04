Serie A, perché la 28ma giornata non finisce oggi? Doppio Monday Night: chi gioca i posticipi, programma e orari (Di domenica 2 aprile 2023) La 28a giornata della Serie A 2022-2023 non si concluderà con i match odierni e, nello specifico, con il posticipo tra Napoli e Milan delle ore 20.45. Il turno che ha sancito la fine ufficiale della sosta per le nazionali, terminerà nella serata di domani, lunedì 3 aprile, con due posticipi in programma. La giornata vedrà in campo Empoli-Lecce alle ore 18.30 allo stadio Castellani della città toscana, per una sfida di grande rilevanza per la zona calda della classifica. Gli azzurri di mister Paolo Zanetti, infatti, sono in 14a posizione della classifica con 28 punti, ma sono reduci da ben 4 sconfitte consecutive che hanno fatto peggiorare decisamente la situazione a livello di graduatoria. Il Lecce, a sua volta, ha totalizzato 4 ko consecutivi e proverà la riscossa in casa dell’Empoli. Alle ore 20.45, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) La 28adellaA 2022-2023 non si concluderà con i match odierni e, nello specifico, con il posticipo tra Napoli e Milan delle ore 20.45. Il turno che ha sancito la fine ufficiale della sosta per le nazionali, terminerà nella serata di domani, lunedì 3 aprile, con duein. Lavedrà in campo Empoli-Lecce alle ore 18.30 allo stadio Castellani della città toscana, per una sfida di grande rilevanza per la zona calda della classifica. Gli azzurri di mister Paolo Zanetti, infatti, sono in 14a posizione della classifica con 28 punti, ma sono reduci da ben 4 sconfitte consecutive che hanno fatto peggiorare decisamente la situazione a livello di graduatoria. Il Lecce, a sua volta, ha totalizzato 4 ko consecutivi e proverà la riscossa in casa dell’Empoli. Alle ore 20.45, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Lui è Elia Morandotti, 18 anni, figlio d'arte di Riccardo che giocò vent'anni in Serie A tra Torino, Virtus e Veron… - ZZiliani : Ora, premesso che non si capisce perchè di colpo sia diventato Maradona: ma come deve dirvelo #Rabiot? Deve dirvi q… - tuttosport : ??? #Juventus, firme e fatti ?? Ecco perché le carte non spaventano - evasistu : RT @v2Dark: La protesta di #UltimaGenerazione funziona non soltanto perché punta i riflettori contro un problema enorme, ma perché consente… - Kat82131855 : E perché proprio il francese e Val R Che poi Val bravissima all'inizio quando scoprì la serie ero seriamente conv… -

Il ruolo di Erdogan dopo la guerra in Siria e tra gli incastri con la Russia Ma non è tutto, perché due giorni fa la Turchia ha negato il consenso dello Stato di bandiera all'... In questo senso vanno letti una serie di elementi che si intrecciano sull'asse russo - turco: Ankara ... Agenti, mediatori e procure comprate: un vero Far West Della serie: si arricchisca chi può. Un Far West in cui negli ultimi anni sono aumentati i ... E se nessuno denuncia è solo perché non gli conviene: la mangiatoia è ricca e a turno si sfamano tutti. Non ... Berlusconi: 'Kvara o Leao Non so chi è più forte. Peccato per l'infortunio di Osimhen' A tal proposito è un peccato che si sia infortunato perché toglie alla sfida contro il Milan un elemento di fascino. Il Napoli comunque è una grande squadra , tra le migliori in Europa, e per i ... Ma non è tutto,due giorni fa la Turchia ha negato il consenso dello Stato di bandiera all'... In questo senso vanno letti unadi elementi che si intrecciano sull'asse russo - turco: Ankara ...Della: si arricchisca chi può. Un Far West in cui negli ultimi anni sono aumentati i ... E se nessuno denuncia è solonon gli conviene: la mangiatoia è ricca e a turno si sfamano tutti. Non ...A tal proposito è un peccato che si sia infortunatotoglie alla sfida contro il Milan un elemento di fascino. Il Napoli comunque è una grande squadra , tra le migliori in Europa, e per i ... Friends: perché oggi è ritenuta una serie offensiva WIRED Italia