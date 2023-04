Serie A, Olimpia Milano - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming (Di domenica 2 aprile 2023) L'Olimpia Milano torna al Forum dopo aver incassato tre ko in una settimana: Brescia e il doppio turno in Eurolega perso a Istanbul e Tel Aviv. Oggi arriva l’Umana Reyer Venezia, che vive un periodo altalenante: successo... Leggi su europa.today (Di domenica 2 aprile 2023) L'torna al Forum dopo aver incassato tre ko in una settimana: Brescia e il doppio turno in Eurolega perso a Istanbul e Tel Aviv. Oggi arriva l’Umana, che vive un periodo altalenante: successo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : ?? Per la sfida contro Venezia, l'Olimpia #Milano ritrova due giocatori mentre si ferma Brandon Davies - PianetaBasketIT : 'Io leader grazie ai miei compagni'. L'intervista di Shabazz Napier a Olimpia Milano TV. Dal suo arrivo la squadra… - OggiSportNotiz2 : ?????? Basket: In due settimane la classifica di Serie A ha cambiato fisionomia. Salda al comando c'è la Virtus Bologn… - TV7Benevento : VOLLEY SERIE B1. PUGLIA AMARA PER L’OLIMPIA: A MELENDUGNO SCONFITTA SENZA APPELLI - - AltopascioNBA : Serie C Gold: inizio da incubo per il Bama Altopascio contro l'Olimpia Legnaia. Poi rimonta non accade il miracolo.… -