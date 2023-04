Serie A – Napoli-Milan 0-4: Rapuano, ottima direzione di gara | LIVE NEWS (Di domenica 2 aprile 2023) La moviola LIVE di Napoli-Milan, partita della 28^ partita della Serie A 2022-2023. Analizziamo l'operato di arbitro, collaboratori e V.A.R. Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 aprile 2023) La movioladi, partita della 28^ partita dellaA 2022-2023. Analizziamo l'operato di arbitro, collaboratori e V.A.R.

ZZiliani : Se non ci fosse il #Napoli, quest'anno la Serie A sarebbe un campionato orripilante - OptaPaolo : 25 - Il Napoli ha subito due gol nei primi 25 minuti di gioco di un incontro di Serie A per la prima volta dal 31 a… - gippu1 : #NapoliMilan Il Napoli non subiva due gol nella prima mezz'ora di una partita di Serie A dal 6 febbraio 2021: Genoa… - Edorsi53 : RT @gippu1: Per la sesta volta consecutiva, la partita di campionato tra #Milan e #Napoli finisce con il segno 2 in schedina (tre a San Si… - laziopress : Serie A, risultato largo del Milan in casa del Napoli -

Napoli, dalle curve nessun sostegno: solo cori contro De Laurentiis NAPOLI - Situazione particolare sugli spalti del Maradona nei primi minuti del match tra Napoli e Milan. I tifosi delle due curve hanno tenuto fede allo sciopero annunciato per questa sera: nessun coro di sostegno per il Napoli, ma solo di insulti e contestazione nei confronti del ... Napoli - Milan, cori contro Politano: la reazione Attimi di tensione durante il primo tempo di Napoli - Milan . Matteo Politano è infatti stato insultato dal settore ospiti dei tifosi ... Napoli - Milan, in Champions sarà un'altra storia D'accordo: la sconfitta per 4 - 0 in casa è un brutto risultato, ma i giocatori del Napoli hanno tutte le giustificazioni del mondo per un calo di attenzione in campionato: dopotutto sono umani anche ... - Situazione particolare sugli spalti del Maradona nei primi minuti del match trae Milan. I tifosi delle due curve hanno tenuto fede allo sciopero annunciato per questa sera: nessun coro di sostegno per il, ma solo di insulti e contestazione nei confronti del ...Attimi di tensione durante il primo tempo di- Milan . Matteo Politano è infatti stato insultato dal settore ospiti dei tifosi ...D'accordo: la sconfitta per 4 - 0 in casa è un brutto risultato, ma i giocatori delhanno tutte le giustificazioni del mondo per un calo di attenzione in campionato: dopotutto sono umani anche ... Serie A: in campo Napoli-Milan 0-3 LIVE Agenzia ANSA È tornato Leao! Il Milan sbanca Napoli 4-0 Il fuoriclasse portoghese torna al gol realizzando la doppietta nel poker al Diego Armando Maradona dei rossoneri. A segno anche Diaz e Saelemakers ... Napoli travolto dal Milan, social impazziti: "È la 'profezia' di Allegri" Al 'Maradona' sorprendente vittoria per 4-0 dei rossoneri, che sfideranno la capolista anche nei quarti di Champions League. E intanto c'è chi ricorda le parole del tecnico della ... Il fuoriclasse portoghese torna al gol realizzando la doppietta nel poker al Diego Armando Maradona dei rossoneri. A segno anche Diaz e Saelemakers ...Al 'Maradona' sorprendente vittoria per 4-0 dei rossoneri, che sfideranno la capolista anche nei quarti di Champions League. E intanto c'è chi ricorda le parole del tecnico della ...