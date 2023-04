Serie A: L’Inter perde Calhanoglu almeno per l’andata di Champions League (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-03-30 15:37:58 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: VoiBrutta notizia per L’Inter. Dopo essersi infortunato per la Turchia nella partita contro la Croazia questa settimana, Calhanoglu è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la gravità dell’infortunio: il centrocampista ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. È al sicuro per l’andata contro il Benfica. Questo il comunicato del club milanista: “Hakan Calhanoglu è stato sottoposto questa mattina ad esami clinici strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro è stato riscontrato uno stiramento muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. In Italia si ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-03-30 15:37:58 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: VoiBrutta notizia per. Dopo essersi infortunato per la Turchia nella partita contro la Croazia questa settimana,è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la gravità dell’infortunio: il centrocampista ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. È al sicuro percontro il Benfica. Questo il comunicato del club milanista: “Hakanè stato sottoposto questa mattina ad esami clinici strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro è stato riscontrato uno stiramento muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. In Italia si ...

