Serie A, l’Inter dopo il disastro spera in cadute delle rivali: le partite (Di domenica 2 aprile 2023) Per l’Inter è un’altra domenica da incubo, dopo il disastroso 0-1 di ieri con la Fiorentina. In Serie A si giocano cinque partite, il clou è rappresentato da Napoli-Milan ma i nerazzurri devono sperare che oltre ai rossoneri stecchino anche le due romane. Serie A 2022-2023 – 28ª GIORNATA Bologna-Udinese domenica 2 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Monza-Lazio domenica 2 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Spezia-Salernitana domenica 2 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN Roma-Sampdoria domenica 2 aprile ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Napoli-Milan domenica 2 aprile ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Perè un’altra domenica da incubo,ilso 0-1 di ieri con la Fiorentina. InA si giocano cinque, il clou è rappresentato da Napoli-Milan ma i nerazzurri devonore che oltre ai rossoneri stecchino anche le due romane.A 2022-2023 – 28ª GIORNATA Bologna-Udinese domenica 2 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Monza-Lazio domenica 2 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Spezia-Salernitana domenica 2 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN Roma-Sampdoria domenica 2 aprile ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Napoli-Milan domenica 2 aprile ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ...

Inter - Fiorentina 0 - 1: la sintesi della partita Allo stadio San Siro di Milano, nella partita valida per la 28esima giornata di serie A, i viola di Italiano vincono l'incontro diretto contro l'Inter per l'Europa. Partita intensa e vivace sbloccata al 53esimo con un gol di testa di Bonaventura. L'Inter colpisce un palo con ... Allegri: 'Vinta una partita bastarda. Sono andato via perché dovevamo fare il 2 - 0' Dopo l'1 - 0 non abbiamo fatto il secondo, negli ultimi 10 minuti potevamo chiudere l'azione senza ... Era importante vincere oggi per iniziare bene, anche in vista dell'Inter in Coppa Italia e della ... Inter - Fiorentina 0 - 1, gol di Bonaventura La Fiorentina batte l'Inter 1 - 0 nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Bonaventura al 53'. In classifica i nerazzurri, al 3° ko di fila, ...