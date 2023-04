Serie A femminile, la Fiorentina vince: 1-0 all’Inter (Di domenica 2 aprile 2023) La Fiorentina batte l’Inter 1-0 nella poule Scudetto di Serie A femminile. Una rete di Mijatovic al 64? regala i tre punti alle ragazze viola, terze in classifica a 38 punti. Staccate le due milanesi, appaiate a 35 punti. Nel prossimo turno la Fiorentina se la vedrà contro la Juventus, mentre l’Inter dovrà sfidare la Roma. Viola e nerazzurre pronte ad essere le giudici Scudetto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Labatte l’Inter 1-0 nella poule Scudetto di. Una rete di Mijatovic al 64? regala i tre punti alle ragazze viola, terze in classifica a 38 punti. Staccate le due milanesi, appaiate a 35 punti. Nel prossimo turno lase la vedrà contro la Juventus, mentre l’Inter dovrà sfidare la Roma. Viola e nerazzurre pronte ad essere le giudici Scudetto. SportFace.

