Sergio Ramos | offerta monstre | colpo da 50 milioni di euro

(Di domenica 2 aprile 2023), a fine anno sarà addio al Paris Saint Germain? Per il difensore spagnolo arriva un’clamorosa da ben 50diL’esperto difensore ex Real Madrid potrebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanmartincr : @juhzvf @JuanCastillooo2 @Juanca_verdee 2014 figura Di Maria, 2016 figura Sergio Ramos, 2018 Bale - barakkismo : RT @squiddy98: Se prendi le caratteristiche migliori di Sergio Ramos Prime Van dick prime e Baresi prime viene comunque fuori un centrale p… - matt_2994 : Madonna tutti sti clean sheet, avranno di sicuro van Dijk, Nesta, Beckenbauer e Sergio Ramos in difesa, gli Scemoni… - lucaspinelli94 : Sergio Ramos, il nuovo acquisto del Paris Saint-Germain - guepeq126 : ???? non ce n’è ???? Dinho ???? Mbappe ???? Sergio Ramos ???? Ronaldo ???? Maldini ???? Van Basten ???? Kroos ?????????????? Scholes -

Sarr Probabili formazioni di PSG - Lione PSG (3 - 5 - 2): Donnarumma;, Danilo Pereira, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Allenatore: ...... Paolo Casciola, Lidia Cirillo, Eliana Como, Silverio Corvisieri, Giorgio Cremaschi,... Interventi internazionali: Penelope Duggan (Bureau Quarta Internazionale - Parigi), Manuel Gari(...Le probabili formazioni di PSG - Lione PSG (3 - 5 - 2): Donnarumma;, Danilo Pereira, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. LIONE (4 - 3 - 1 - 2):...

Dentro la collaborazione tra Sergio Ramos e Tommy Hilfiger nss magazine

Il calciatore è testimonial di Tommy Hilfiger Eyewear, durante la festa di presentazione dei nuovi occhiali da sole ne abbiamo approfittato per fargli qualche domanda.Il Betis ha già annunciato il ricorso in Corte d'Appello, e potrà nell'occasione avvalersi di un filmato in cui Sergio Ramos, all'epoca giocatore del Real Madrid, pronunciava parole del tutto simili, ...