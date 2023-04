Selvaggia Lucarelli rosicona spara a zero sul talk Belve Voleva forse condurlo lei? Ecco cosa c'è dietro l'attacco (Di domenica 2 aprile 2023) Chi semina vento, raccoglie tempesta. E questa volta a finire nel mirino di una penna "tagliente" è proprio lei, la paladina delle analisi piccanti: Selvaggia Lucarelli. La giornalista del Fatto Quotidiano, che ha "bocciato" recentemente Francesca Fagnani e il suo Belve, ha ricevuto un attacco "durissimo" da... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 2 aprile 2023) Chi semina vento, raccoglie tempesta. E questa volta a finire nel mirino di una penna "tagliente" è proprio, la paladina delle analisi piccanti:. La giornalista del Fatto Quotidiano, che ha "bocciato" recentemente Francesca Fagnani e il suo, ha ricevuto un"durissimo" da... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Amico dell’ex ministro Martina, vicino a molti politici locali, ha vinto bandi e ricevuto fondi pubblici, ha un inc… - Davide12592809 : @thelazzinho Scandalizzarsi che un rapper dica 'suca' in modo bonario, assurdo, assurdo anche che una come Selvaggi… - ConcitaBorrelli : 'mowmag' svelena su selvaggia lucarelli: 'non le piace ‘belve’ perchÉ non È capitato a lei' - Dagospia Non c’è null… - marchettivanes : RT @Cinguetterai: Anche TvBlog conferma che ci saranno novità nella giuria di #BallandoConLeStelle. Al posto di Selvaggia Lucarelli le indi… - enricopaoli1 : 'MOWMAG' SVELENA SU SELVAGGIA LUCARELLI: 'NON LE PIACE ‘BELVE’ PERCHÉ NON È CAPITATO A LEI' quanto je rode a sta… -