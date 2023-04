Seggi aperti in Friuli Venezia Giulia (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - da questa mattina alle 7 per le elezioni regionali. Gli aventi diritto al voto, oltre 1,1 milioni in 215 comuni su 1.360 sezioni, potranno recarsi alle urne fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo. A Udine e in altri 23 comuni si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Lo spoglio, in questo caso, avrà inizio subito dopo l'espletamento di quello regionale. La corsa a quattro per la Regione Il governatore uscente del centrodestra, Massimiliano Fedriga è ponto al bis e viene dato ampiamente probabile, e quindi i giochi si faranno all'interno dello schieramento di maggioranza che sinora era a trazione Lega. È molto probabile infatti che il Carroccio, che al voto nazionale aveva perso consensi, venga superato da Fratelli d'Italia. Per questo Fedriga scommette molto sulla propria "Lista Fedriga" per riuscire a mantenere sotto ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - da questa mattina alle 7 per le elezioni regionali. Gli aventi diritto al voto, oltre 1,1 milioni in 215 comuni su 1.360 sezioni, potranno recarsi alle urne fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo. A Udine e in altri 23 comuni si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Lo spoglio, in questo caso, avrà inizio subito dopo l'espletamento di quello regionale. La corsa a quattro per la Regione Il governatore uscente del centrodestra, Massimiliano Fedriga è ponto al bis e viene dato ampiamente probabile, e quindi i giochi si faranno all'interno dello schieramento di maggioranza che sinora era a trazione Lega. È molto probabile infatti che il Carroccio, che al voto nazionale aveva perso consensi, venga superato da Fratelli d'Italia. Per questo Fedriga scommette molto sulla propria "Lista Fedriga" per riuscire a mantenere sotto ...

