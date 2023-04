Se a Napoli i biglietti devono costare meno, anche Netflix Sky eccetera devono costare meno (Di domenica 2 aprile 2023) La protesta posta in essere da parte di numerosi tifosi del Napoli (gruppi organizzati, ma non solo…) per il “caro biglietti” in Champions League è semplicemente ridicola e fuori luogo. Invece di protestare contro la società che stabilisce prezzi perfettamente in linea con quelli delle altre squadre (che però seguono il Napoli in classifica a distanze siderali!), sarebbe molto più logico e giusto protestare contro quei tantissimi pseudo-imprenditori locali che sottopagano i propri dipendenti riconoscendo loro retribuzioni che altrove vengono elargite per lavori part-time (700/800/1000 max 1200 euro al mese), il più delle volte a nero e senza alcun benefit (leggasi buoni pasto, buoni carburante, premi produzione, etc) per orari di lavoro che vanno dalle 44 alle 55 ore settimanali! Se Napoli ha un tessuto socio-economico ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) La protesta posta in essere da parte di numerosi tifosi del(gruppi organizzati, ma non solo…) per il “caro” in Champions League è semplicemente ridicola e fuori luogo. Invece di protestare contro la società che stabilisce prezzi perfettamente in linea con quelli delle altre squadre (che però seguono ilin classifica a distanze siderali!), sarebbe molto più logico e giusto protestare contro quei tantissimi pseudo-imprenditori locali che sottopagano i propri dipendenti riconoscendo loro retribuzioni che altrove vengono elargite per lavori part-time (700/800/1000 max 1200 euro al mese), il più delle volte a nero e senza alcun benefit (leggasi buoni pasto, buoni carburante, premi produzione, etc) per orari di lavoro che vanno dalle 44 alle 55 ore settimanali! Seha un tessuto socio-economico ...

