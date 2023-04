Scuola | la preside che sfida Fratelli d' Italia per difendere gli studenti transgender Inaccettabile ingerenza di un partito nella vita scolastica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiochiusi : Due ragazze marocchine chiedono al preside di poter pregare a scuola durante il Ramadan. Il preside si consulta con… - mattino5 : In una scuola a Firenze un Preside ha istituito due aule per il #Ramadan: è polemica su questa scelta. 'Non mi ris… - lucasofri : Se vi siete appassionati, la divertente intervista col responsabile della scuola della Florida: che rende tutto anc… - SbrizzaClaudio : RT @boni_castellane: Nell'Italia dei fascisti al governo un preside di Modena ha proibito al parroco di dare la Benedizione pasquale nella… - warlord998 : @DIAVOLE13994496 La foto si riferisce alle sedute individuali gettate da un preside che E' STATO CONDANNATO A RISAR… -

...sul Mar Rosso che in questi giorni vengono proiettati per gli studenti nella sala delladi ... Pier Giorgio Russo per l'Istituto nautico "Tommaso Gargallo" e ilPasquale Aloscari per l' "...... la madre generale della congregazione e punto di riferimento per l'intera comunità; Suor Maria Pina, madre provinciale edellaSan Giovanni Battista gestita dalla stessa congregazione;...... bellissima e dannata: travolta dalle inchieste e ora senza più chioschi Valditara rivolga i "provvedimenti" non alla, ma a chi tradisce la Carta inneggiando al fascismo, fuga dal ...

La preside vieta il cellulare ai prof: “Li distrae” Tecnica della Scuola

Un intervento dell'ex assessore Salvo Lombardo. Quotidianamente si consuma in via Badia come in via Preside Malfitano (e immagino anche altrove) il teatro della consueta inciviltà dei pochi contro i t ...«Abbiamo subito una violenza, come studenti del Plinio e come alunni della professoressa Celotto». In piazza ieri pomeriggio c'erano loro, i ragazzi che ogni mattina siedono tra ...