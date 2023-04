Scopre di avere un tumore, aveva sintomi banalissimi poi la diagnosi choc (Di domenica 2 aprile 2023) Scopre di avere un tumore all’età di 34 anni, ma la diagnosi per lui è scioccante: l’uomo aveva sintomi banali. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Gary è giovane e in forma, e i medici gli hanno comunicato che aveva un tumore al quarto stadio. Una notizia decisamente terribile. Che sintomi aveva Gary e come ha fatto ad accorgersi che qualcosa non andava? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Malore improvviso in live per l’ex calciatore: cos’è successo Leggi anche: L’Aquila, medico uccide moglie e figli poi si spara: il motivo del folle gesto Scopre di avere un tumore al quarto stadio ma aveva sintomi ... Leggi su tvzap (Di domenica 2 aprile 2023)diunall’età di 34 anni, ma laper lui è scioccante: l’uomobanali. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Gary è giovane e in forma, e i medici gli hanno comunicato cheunal quarto stadio. Una notizia decisamente terribile. CheGary e come ha fatto ad accorgersi che qualcosa non andava? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Malore improvviso in live per l’ex calciatore: cos’è successo Leggi anche: L’Aquila, medico uccide moglie e figli poi si spara: il motivo del folle gestodiunal quarto stadio ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : L’Europa che scopre la Cina in un piovoso pomeriggio di fine marzo 2023 è una di quelle cose che ci fanno capire qu… - CheRetweet : RT @SupereroiM: #ThePower: esce #oggi su #Amazon #PrimeVideo la #SerieTv in cui un #gruppo di #ragazze scopre di avere il #superpotere di #… - SupereroiM : #ThePower: esce #oggi su #Amazon #PrimeVideo la #SerieTv in cui un #gruppo di #ragazze scopre di avere il… - il_Malpensante : @DrPaoloMezzana Come si scopre di avere due mutazioni genetiche? - sarturiello : Ragionamento #Osimhen gioca per 90 minuti contro la Guinea il 27marzo è non ci sono notizie di infortuni ma il 31ma… -