Scontri tra Ultras in Curva B | alcuni vanno fuori Il motivo? I cori contro De Laurentiis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Ogni giorno da #Israele giungono notizie di attentati. Di scontri tra ebrei e palestinesi, dove da entrambi le part… - 1526NizzaNostra : RT @fanpage: #NapoliMilan - Violenti scontri al Maradona tra i tifosi del Napoli - fanpage : #NapoliMilan - Violenti scontri al Maradona tra i tifosi del Napoli - Telebari : Altamura - Matera, scontri prima del derby: due feriti. Sassaiola tra tifosi e lancio di petardi - FOTO - #Bari… - CorriereAdriati : Scontri tra ultras prima del derby Fano-Vigor. Ipotesi di agguato dei tifosi di casa -

Il motivo della rissai tifosi della Curva B dovrebbe essere stata la protesta nel dover lasciare lo spazio vuoto in Curva, alcuni non avrebbero voluto e sarebbero così partiti gli. ...tifosi prima dell'inizio della partita di calcio del campionato di serie D, girone H,Altamura e Matera . Fuori dallo stadio di Altamura si sono affrontati i supporter delle due ......- che oggi ha vinto - assieme a Napoli e a Scafati con le quali ha il vantaggio negli... Ora il Pala Bigi è una bolgia che accompagna l'attacco di Scafatifischi e urla e si recupera palla ...

Scontri tra ultras prima del derby Fano-Vigor. Ipotesi di agguato dei tifosi di casa corriereadriatico.it

Grave incidente questa sera lungo la Sp11 in territorio di Mazzano, non distante dall'isola ecologica. Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza del chilometro 245+500 e ha visto coinvolte una Lancia ...Grave incidente sulla Palermo-Catania al chilometro 37 in territorio di Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano. Per cause ancora da accertare una moto e un’auto si sono… Leggi ...