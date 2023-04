Scialpinisti travolti dalla valanga: chi erano Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, morti in Valle d’Aosta (Di domenica 2 aprile 2023) Nella mattina di oggi, 2 aprile, le ricerche dei due Scialpinisti torinesi dispersi da ieri hanno portato alla scoperta del loro corpi, individuati nella zona dello Chateau des Dames, la montagna della Valtournenche in Valle d’Aosta, sepolti dalla neve. I loro nomi sono Gabriele Del Carlo, 39 anni, e Velio Coviello, 38 anni. Due amici accomunati dalla passione per la montagna e per l’ambiente, come racconta Repubblica Torino. Del Carlo era uno storico attivista del movimento Bike Pride di Torino, di cui era stato anche vicepresidente. Il suo impegno per la difesa della mobilità ciclistica l’aveva portato anche a essere chiamato in politica dall’amministrazione di Chiara Appendino. Nello specifico, aveva lavorato dal ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Nella mattina di oggi, 2 aprile, le ricerche dei duetorinesi dispersi da ieri hanno portato alla scoperta del loro corpi, individuati nella zona dello Chateau des Dames, la montagna della Valtournenche in, sepoltineve. I loro nomi sonoDel, 39 anni, e, 38 anni. Due amici accomunatipassione per la montagna e per l’ambiente, come racconta Repubblica Torino. Delera uno storico attivista del movimento Bike Pride di Torino, di cui era stato anche vicepresidente. Il suo impegno per la difesa della mobilità ciclistica l’aveva portato anche a essere chiamato in politica dall’amministrazione di Chiara Appendino. Nello specifico, aveva lavorato dal ...

