Scialpinisti dispersi in Valle d'Aosta, trovati i corpi senza vita. Valanga in Alto Adige, morti e feriti (Di domenica 2 aprile 2023) Sono stati individuati due corpi nella zona dello Chateau des Dames, montagna della VAltournenche dove si concentravano le ricerche dei due Scialpinisti torinesi dispersi da sabato. I cadaveri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Sono stati individuati duenella zona dello Chateau des Dames, montagna della Vurnenche dove si concentravano le ricerche dei duetorinesida sabato. I cadaveri, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zipnews : 'Trovati i corpi dei due scialpinisti torinesi dispersi in Valtournenche' #zipnews - infoitinterno : Scialpinisti dispersi in Valle d'Aosta, trovati due corpi sepolti dalla neve dopo una valanga - BinaryOptionEU : RT 'Scialpinisti dispersi in Valle D'Aosta, recuperati i corpi senza vita . #Adnkronos - Ansa_Piemonte : Scialpinisti dispersi, individuati due corpi sepolti. Sotto una valanga caduta in un canalone dello Chateau des dam… - AnsaValledAosta : Scialpinisti dispersi, individuati due corpi sepolti. Sotto una valanga caduta in un canalone dello Chateau des dam… -