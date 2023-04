Schlein, i dubbi di Cottarelli: 'Se dovessi andarmene mi dimetterei da senatore' (Di domenica 2 aprile 2023) L'economista che sembrava più vicino a Carlo Calenda che a Letta ora tentenna. Lasciare il Pd ? 'Non devo restituire nessuna tessera perché non ce l'ho'. Lo sottolinea Carlo Cottarelli, senatore del ... Leggi su globalist (Di domenica 2 aprile 2023) L'economista che sembrava più vicino a Carlo Calenda che a Letta ora tentenna. Lasciare il Pd ? 'Non devo restituire nessuna tessera perché non ce l'ho'. Lo sottolinea Carlodel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiancarloPilus1 : RT @tempoweb: 'Non si capisce dove stia andando'. Anche #Cottarelli ha dubbi sul #Pd #2aprile - Bianca34874951 : RT @tempoweb: 'Non si capisce dove stia andando'. Anche #Cottarelli ha dubbi sul #Pd #2aprile - gpetrillo1922 : RT @tempoweb: 'Non si capisce dove stia andando'. Anche #Cottarelli ha dubbi sul #Pd #2aprile - globalistIT : - vulcanoblusette : Cottarelli è deluso -