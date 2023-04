Schifani: “Sospendo i via libera al fotovoltaico. La Sicilia sta pagando un prezzo non dovuto” (Di domenica 2 aprile 2023) “Ho deciso a breve di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico. Dobbiamo valutare l’utile d’impresa con l’utile sociale e col danno ambientale. Poi questa attività porta lavoro? L’energia rimane in Sicilia? No”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando a un convegno a Palermo. “La Sicilia paga un prezzo non dovuto per una risorsa che abbiamo. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col governo”, ha attaccato. “C’è un decreto legislativo che prevede che sul fotovoltaico non possano essere imposte delle royalties, però già questi impianti danno il 3% di energia ai Comuni come risarcimento del danno ambientale”, ha affermato Schifani. “Mi chiedo perchè non debba essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) “Ho deciso a breve di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per il. Dobbiamo valutare l’utile d’impresa con l’utile sociale e col danno ambientale. Poi questa attività porta lavoro? L’energia rimane in? No”. Lo ha detto il presidente della Regionena, Renato, parlando a un convegno a Palermo. “Lapaga unnonper una risorsa che abbiamo. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col governo”, ha attaccato. “C’è un decreto legislativo che prevede che sulnon possano essere imposte delle royalties, però già questi impianti danno il 3% di energia ai Comuni come risarcimento del danno ambientale”, ha affermato. “Mi chiedo perchè non debba essere ...

