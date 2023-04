Scherma, Mondiali Giovani e Cadetti 2023: seconda giornata senza medaglie azzurre. Stangoni sfiora il podio nelle Under 17 (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il di bronzo conquistato da Emanuele Nardella ieri, la seconda giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti 2023 di Plovdiv non ha visto l’Italia conquistare medaglie. Una domenica dedicata completamente alle prove di sciabola per le categorie Under 17. L’Italia ha sfiorato il podio nella gara femminile con Benedetta Stangoni, che si è fermata ai quarti di finale. L’azzurra è stata sconfitta dall’americana Jenna Shoman con il punteggio di 15-8. Fuori agli ottavi, invece, Gaia Carafa, battuta per 15-9 dall’azera Zarifa Husenynova. Eliminazione al primo turno per Elisabetta Borrelli, ko con la rumena Coreliu per 15-12. La medaglia d’oro nella sciabola femminile Under 17 è andata ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il di bronzo conquistato da Emanuele Nardella ieri, ladeidi Plovdiv non ha visto l’Italia conquistare. Una domenica dedicata completamente alle prove di sciabola per le categorie17. L’Italia hato ilnella gara femminile con Benedetta, che si è fermata ai quarti di finale. L’azzurra è stata sconfitta dall’americana Jenna Shoman con il punteggio di 15-8. Fuori agli ottavi, invece, Gaia Carafa, battuta per 15-9 dall’azera Zarifa Husenynova. Eliminazione al primo turno per Elisabetta Borrelli, ko con la rumena Coreliu per 15-12. La medaglia d’oro nella sciabola femminile17 è andata ...

