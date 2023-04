Scatto Champions per la Lazio | Pedro e Milinkovic stendono il Monza

(Di domenica 2 aprile 2023)- La sosta per le nazionali non ha affievolito l’entusiasmo della, che ottiene altri 3 pesantissimi punti sull’ostico campo del. Apre le marcaturenel primo tempo, nella ripresa un gioiello disu punizione chiude i giochi. I biancocelesti volano a +5 sull’Inter, in attesa di Roma-Sampdoria e Napoli-Milan. Con la vittoria di oggi, la squadra di Sarri si conferma una macina punti in trasferta. In aggiornamento…

Serie A - Monza-Lazio 0-2: Pedro e Milinkovic-Savic, scatto Champions per Sarri Eurosport IT

La Lazio non si ferma più e a Monza centra la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Il 2-0 firmato Pedro e Milinkovic consolida la seconda posizione in classica a quota 55 punti.In uno U-Power Stadium da record con 14.539 spettatori la Lazio riprende la corsa Champions da dove l’aveva lasciata certificando il secondo posto in classifica. I biancocelesti superano ...